Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 40. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Baran’la Şirin’in eğlenceli görüntülerinin ekrana geldiği tanıtımda Bozok halkı, Şirin’in nerede olduğunu öğrenmek için Bella’yı sıkıştırıyor. Baran ve Şirin’in imam nikahı kıyacağı sırada içeriye giren Bozokların neler yapacağı merakla bekleniyor.

Yeni Gelin 40. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 40. bölüm 1. fragmanı;

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 40. bölümünde Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül tüm Bozokları, Möhteber’in kumalarını öldürdüğüne inandırmaya çalışır. Artık herkes Möhteber’in, Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hemfikirdir. Tabii bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktadır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır. İki âşık, dünyanın en mutlu insanlarıdır.

Bella’nın sayesinde Şirin’in şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dâhil herkese bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikâhını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilecektir. Bella’nın, Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikâhlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin’in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.