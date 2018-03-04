Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 40. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dini nikah kıymaya karar veren Şirin ve Baran gittikleri otelde imam ararken Müselim, Elzem’i kaçırmaya çalışıyor. Ayşe ve Asiye’yi arayan Kalender’in Möhteber’e saldırdığı tanıtımda Bella, Şirin’in yerine geçiyor.

YENİ GELİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 39. bölümünde Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte buldu. Kamil’in kendisinden boşanacağını düşünen Kamilla, Kalender Ağa’dan yardım istedi. Kalender Ağa orta oyunuyla Kamil ve Kamilla’nın konakta kalmasını sağladı. Bella ve Hazar konağa kabul edilmeyince bu fırsatı iş seyahatine çıkarak değerlendirmek istedi fakat Şirin onlara engel oldu. Baran’a ulaşamayan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korktu. Bella ve Hazar evi yakmak üzereyken buldukları Baran’ı sakinleştirdi. Şirin ve Hazar’ı görüştürmek isteyen Bella ve Hazar, Kalender Ağa’ya yakalandı. Möhteber tarafından esir tutulan Asiye ve Ayşe’nin yokluğu herkesi endişelendirmeye başladı. Jandarmaya haber veren Bozoklar, Ayşe ve Asiye’yi hiçbir yerde bulamadı. Kalender genel af ilan edince, Bozoklar konağa geri döndü. Möhteber kendi yaptığı börekten zehirlenince hastaneye kaldırıldı. Konağa döndüğünde ise Möhteber’in şüpheli davranışları Kalender’in dikkatini çekti. Oğullarını uyardığı sırada kulak misafiri olan Nazgül parçaları birleştirince Ayşe ve Asiye’nin kaybolmasında Möhteber’in payı olabileceği ortaya çıktı.

YENİ GELİN 39. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 10 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!