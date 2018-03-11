Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 41. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tekrar yeni gelin olan Bella, Hazar’ın askere gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yeni Gelin 41. bölüm fragmanı;

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 17 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 40. bölümünde Baran ve Şirin, Baran’ın evlenme teklifi sonrası kaçmaya karar verdi. İmam nikahı kıymaya karar veren çiftin kaçmasıyla, onları buluşturan Bella zor durumda kaldı. Şirin’le birlikte Erciyes’te erken balayı yapan Baran, Bella’dan imam nikahı kıyana kadar konak halkını oyalamasını istedi. Bella, kocası dâhil herkese bir süreliğine yalan söylemek zorunda kaldı. Bozoklar ise Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken, Şirin’in yokluğunu anlamadı. Möhteber’in psikopat tavırlarından şüphelenen, Ayşe ve Asiye’ye ulaşmaya çalışan Kalender Ağa daha fazla dayanamayarak Möhteber’in boğazına sarıldı. Konağı terk eden Möhteber, esir tuttuğu Ayşe ve Asiye’yi konağa geri getirdi. Tabii ki bir şartla, Ayşe ve Asiye asla gerçeği söylemeyecekti. Möhteber’in yaptıklarını bilmeyen Kalender, ondan özür diledi. Bella, Baran ve Şirin’in kaçıp, imam nikahı kıymak üzere olduğunu ve üstelik bunu başından beri bildiğini söyleyince konak halkının tepkisini çekti. İkilinin Kayseri’de olduğunu öğrenen Kalender’in oğulları Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikâhlarını kıymak üzereydi. Herkes nikahın kıyılacağı sırada karşısında ağabeylerini gören Şirin’in ne diyeceğini merak ediyordu.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.