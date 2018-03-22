Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 42. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ferhat’ın şöhret olma hayali kurduğu tanıtımda Baran zorlu bir sınavdan geçiyor. Şirin için her şeyi göze alan Baran’ın sınavdan geçip geçemeyeceği merakla beklenirken, Kalender’in sürprizleri izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor.

YENİ GELİN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 42. bölümünde Şirin ve Baran sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç âşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki âşık yine kavuşamamıştır. Kalender onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabii ki zorlanmaz. Her şey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender konakta yeni tedbirler almaya başlar. Bella ve Hazar, konaktaki hengâmeden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir “Çadırkent” dolusu işçi ve ailesini konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hâkim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın “Çadırkent” sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelmektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabii bu şanstan çok ceza niteliğindedir.

Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse ancak o zaman Şirin’e kavuşacaktır. Baran, bu teklifi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav hiçbir sınava benzememektedir. Baran nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir. Bu sınavda Baran’ın aşkı mı yoksa Kalender’in inadı mı galip gelecektir?

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!