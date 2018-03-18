Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV'nin fenomen dizisi Yeni Gelin'in 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Kalender, Şirin'i Baran'a verdiğini öğreniyor. İşte Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı ve detaylar...

YENİ GELİN 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 42. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Kalender’in, Şirin’i Baran’a verdiğini öğrendiği tanıtımda Baran, Damatlığa Geçiş Sınavı’na giriyor. Şirin’i almaya kararlı olan Baran’ın DGS’yi geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 41. bölümünde;

Şirin ve Baran resmi nikahları olmadığı için imam nikahı da kıyamadı. Şirin kararını verdi; babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan evlenmeyecekti. Şirin konağa dönünce Bella’nın çevirdiği oyunlar ortaya çıktı. Kalender, Bella’ya ödül niteliğinde olan cezayı kesti. Bella yeniden Bozokların yeni gelini oldu. Psikolojik tedaviyle kanatsız meleğe dönüşen Kamilla, herkesi yemeğe götürdü.

Bozokların yemekte olduğu sırada evde kalan Bella, çadır kampta kalan tarım işçilerinin çocuklarının çöpten yemek yediğini gördü. Çocukları takip ederek onların yaşadığı yere giden Bella, işçilerin Kalender Ağa’ya karşı yanlış düşüncelerini ve mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Evlilik yıldönümlerinde Hazar ve Bella, ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Tekrar yeni gelin olan Bella, Hazar’ın askere gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Kamilla ve Kamil, aşk acısı çeken Türkmen ve Kör Hasan’ı baştan yaratarak onlara yardım etmek istedi. Kamil ve Kamilla’nın dokunuşlarıyla bambaşka iki insana dönüşen Türkmen ve Kör Hasan yemeğe çıktı. Nazgül ve Afet, kanatsız meleğe dönüşen Kamilla’nın sakinleştirici ilaçlarını gizlice kaynanalarına içirmek istedi.

Fakat küçük bir karışıklıkla Kalender Ağa ve oğulları da ilaç katılan hoşafı içince konak, şenlik havasına büründü. Aldığı ilacın etkisiyle Kalender, Şirin’i Baran’a vermeye razı oldu. Kalender’in bile isteye bunu söylediğini zannedip, bayram eden Baran ve Şirin’in mutluluğu ne kadar sürecekti?