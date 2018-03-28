Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Türkmen Şirin’den önce evlenmek isterken, Müsellim “Önce benim düğünüm yapılacak!” sözleriyle işleri karıştırıyor. Jandarmaların gelişiyle Bozoklar, Baran’ı kimin ihbar ettiğini merak ediyor.

Yeni Gelin 43. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 43. bölüm 1. fragmanı;

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 43. bölümünde Şirin’le Baran, sonunda muradına ermiş evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık artık sözlüdür. Fakat Baran’ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir. Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin’le Baran’ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı’nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır. Türkmen, konakta seferberlik ilan etmiştir. Tüm kadınlar el birliğiyle Müsellim’i evlendirecektir.

Müsellim’e uygun hiçbir aday bulamamışlardır ki, kader ağlarını örer. Elzem yeniden konağa gelir. Türkmen, sonunda abisini evlendirecek ve muradına erecektir. Fakat Müsellim’le Elzem’in yıldızları barışmaz. Türkmen yüzünden konak yeniden teyakkuza geçer. Kalender, düşmanı Boran Ağa tarafından geri getirilen Elzem’le ve onu Müsellim’le baş göz etmeye uğraşmaktadır. Ama asıl derdi Şirin’dir. Baran teslim olmadığı sürece içi rahat değildir. Duruma el koymaya karar verir. Fakat Baran ondan önce davranmıştır. Şirin’in aşkı için özgürlüğünden vazgeçmiş, tüm suçlarının bedelini ödemeye karar vermiştir. Şirin, Baran’ı bir bilinmeze uğurlamaktadır.



Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.





