Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 43. bölüm tanıtımı yayınlandı. Baran’ın ailesiyle birlikte Şirin’i istemeye geldiği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.

YENİ GELİN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 42. bölümünde ilacın etkisiyle Şirin’i Baran’a veren Kalender Ağa kendine geldiğinde hiçbir şeyi hatırlamadı. Şirin ve Baran muradına erdiğini düşünüyorken yine kavuşamadı. Kalender onu bu hale getiren hoşafın hesabını Nazgül ve Afet’ten sordu. Bella ve Hazar, Çadırkent’te yaşayan işçilerin durumunu Kalender’e anlattı. Kalender Ağa, Çadırkent’e giderek yanlış anlaşılmayı düzeltti ve işçileri aileleri ile birlikte konağa getirdi. İşçiler, aileleri ve Bozoklarla birlikte konakta gönüllerince bir gün geçirdi. Baran, Kalender Ağa ile birlikte Çadırkent sakinlerine ev ve arsa sözü verdi. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans daha vermeyi kabul eden Kalender, Baran’a Damatlığa Geçiş Sınavı’na gireceğini söyledi. Konak halkı Baran için şanstan çok ceza niteliğinde olan bu sınav için hazırlıklara başladı. Teklifi hiç düşünmeden kabul eden Baran, aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindi. Baran birbirinden zorlu etaplarda Bozokları alt ederse, sınavdan geçebilecekti. Kalender’in sürprizlerinin bitmediği yarışta etapları birer birer geçen Baran, son olarak Kalender’in orta oyununu da kazanınca damatlığa kabul edildi. Baran’ın aşkı, Kalender’in inadını kırmıştı.

YENİ GELİN 42. SON BÖLÜMÜ İZLE

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 31 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!