Oyuncu kadrosu ve konusuyla Cumartesi akşamları Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin'in 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Baran tehdit ediliyor, Bozok kadınları kaçırılıyor! İşte Yeni Gelin 44. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...
BOZOKLARIN BAŞI DERTTE
Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 44. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.
Ayşe’nin hamile kalmak için uğraştığı, Baran’ın tehdit edildiği ve Kalender Ağa’nın yere yığıldığı tanıtımda Bozok kadınları kaçırılıyor.
YENİ GELİN 44. BÖLÜM ÖZETİ
Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 44. bölümünde;
Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. Fakat Baran’ı cezaevinde bekleyen tek şey, mahkumluk değildir. Düşmanları da onun cezasını vermek için fırsat kollamaktadır. Şirin, tüm bunlardan habersiz Baran’ı özlemekte, gözyaşı dökmektedir. Kardeşlerini böyle görmeye dayanamayan abiler, küçük bir tatil organize ederler. Bozokları “çılgın” bir kamp tatili beklemektedir.
Bu sırada Bozok Konağı’nda da sıradan çılgınlıklar yaşanmaktadır. Ayşe yeniden anne olmaya karar vermiştir. Bunun için yaptığı kuvvet macununu ne yapıp edip Kalender Ağa’ya içirecektir. Zavallı Kalender Ağa, yine eşlerinin hedef tahtası haline gelmiştir. Ayşe’nin tek amacı kuvvet macununu Ağa’ya içirmek, Asiye ve Möhteber’inki de buna engel olmaktır. Konakta “sıcak” savaş başlar. Bozok gençleri, konakta olup bitenlerden bihaber kampın tadını çıkarmaktadır. Fakat Bozok kadınlarının olduğu bir ortamda en olmaması gereken şey olur.
Kamp ateşine turist kızlar da dahil olur. Entrikalar kraliçesi Nazgül duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir. Kalender hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır.
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