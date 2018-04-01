Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 44. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hapishanede güvende olmayan Baran’ın Hazar’dan yardım istediği, İskender’in Ferhat’a klip çektiği tanıtımda Bozoklar tatile çıkıyor.

Yeni Gelin 44. bölüm fragmanı;

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 7 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 43. bölümünde sonunda muradına eren Şirin ve Baran, evlilik yolundaki ilk adımı atarak sözlendi. Fakat Türkmen, Şirin’den önce evlenmek istediğini söyledi. Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşunca ortalık karıştı. Müsellim’i evlendirmek için seferber olan Bozoklar Müsellim’e uygun bir aday bulamadı. Kalender, Boran Dolan’ın gelişiyle Müsellim’in Elzem’i kaçırdığını fakat Korkut Ağa’nın geri gönderdiğini öğrendi. Bunun üzerine Bozoklar Elzem ve Müsellim’i evlendirmeye çalıştı. Sözlendikten sonra asıl sınavı başlayan Baran, teslim olmaya yanaşmadı. Şirin de Kalender de Baran’ı ikna etmeye çalıştı. Jandarmaların gelişiyle tüm Bozoklar, Baran’ı kimin ihbar ettiğini merak etti. Baran, Şirin’in aşkı için özgürlüğünden vazgeçerek kendini ihbar etmişti. Şirin ve Baran’ın duygusal vedası ekran başındakileri de gözyaşlarına boğdu. Deliller toplanana kadar tutuklu kalacak olan Baran’ın hapse girmesiyle Şirin yıkıldı. Baran ise gözyaşları içinde Şirin’in fotoğrafıyla avundu.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.