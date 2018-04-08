Yeni Gelin'in merakla beklenen 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cumartesi akşamı Show TV'de ekrana gelen ve izleyicilerden büyük beğeni alan Yeni Gelin'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kalender Ağa hastaneye kaldırılıyor. Mahkemeye çıkan Bozok gençleri sonunda hapse giriyor! İşte Yeni Gelin 45. yeni bölüm fragmanı ve 44. son bölüm özeti...

BOZOKLAR HAPİSTE!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 45. bölüm tanıtımı yayınlandı.

YENİ GELİN 45. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaçırılan Bozok kadınlarının kendilerini savunduğu tanıtımda Kalender Ağa hastaneye kaldırılıyor. Mahkemeye çıkan Bozok gençleri sonunda hapse giriyor.

YENİ GELİN 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

YENİ GELİN 44. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 44. bölümünde Hazar, Bella ve Şirin, Baran’ı cezaevinde ziyarete gitti. Kavuşan aşıklar hasret giderirken Baran, hapishanede tehdit edildiği için Hazar’dan yardım istedi. Yeniden anne olmaya karar veren Ayşe, Durdu Ebe’ye bir karışım yaptırdı.

Tek derdi yaptığı kuvvet macununu Kalender Ağa’ya içirmekti. Asiye ve Möhteber buna engel olmak isteyince konakta sıcak savaş başladı. Bir yanda Baran’a kavuşmak için gün sayan Şirin’i, diğer yanda Ferhat için gözyaşı döken Dilan’ı görmeye dayanamayan Hazar, Mersin’deki kamp alanında küçük bir tatil organize etti. Bozok gençleri, konakta olup bitenden bihaber kampın tadını çıkardı.

Fakat kamp ateşine turist kızların dahil olmasıyla işler karıştı. Duruma kendi yöntemleriyle el koyan Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirdi. Nazgül’ün yaptığı ayranla karavanda derin bir uykuya dalan Bozoklar, bir bilinmeze uyandı. Bu sırada Baran cezaevinde düşmanının saldırısına uğradı. Kalender Ağa ise Ayşe’nin yaptığı karışımından içince yere yığıldı. Kaçırıldıklarını anlayan Bozok kadınları ne yapacaktı?