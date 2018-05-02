Show TV'de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yeni Gelin dizisinin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bozok erkekleri eşlerinden ayrı havuz başında sefa sürerken, Nazgül’ün doğum hazırlığı işleri karıştırıyor. İşte Yeni Gelin 48. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

YENİ GELİN 48. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 48. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Baran ve Şirin evlilik hazırlığı yaparken konakta başka bir heyecan yaşanıyor.

İskender, “İşte Bu Ses Adana” yarışmasıyla Adana’nın gizli kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Bozok erkekleri eşlerinden ayrı havuz başında sefa sürerken, Nazgül’ün doğum hazırlığı işleri karıştırıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

YENİ GELİN 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 48. bölümünde Bozok erkekleri eşlerine ders vermek için konağı terk etmiş, Baran’ın konağında ufak çaplı bir tatil yapmaktadırlar. Bu sırada eşleri, onları çok başka bir yerde bilmekte ve geri getirmenin yollarını aramaktadırlar. Kocalarını yabancı kadınlara kaptırmaya niyetleri yoktur. Herkes sevdiğini döndürmek, kendini affettirmek için dalavereye başvurunca Baran da onlardan eksik kalmaz. Şirin’i can evinden vuracağı bir oyun kurmanın peşine düşer. Fakat oyun tersine döner.

Baran, kendi kurduğu tezgahın kurbanı olur. Kurduğu oyunun içine düşen sadece Baran değildir. Bozok gelinleri, kocalarının çevirdiği dolapları öğrenince vakit kaybetmeden karşı atağa geçer. Bu sefer en büyük kozlarını oynayacak, Nazgül’ün son zamanlardaki en büyük silahını, hamileliğini kullanacaklardır. Fakat Bozok Konağı’nda kullanılan her silah gibi bu da ters teper. Çünkü gelinlerin adı bir kez yalancı çobana çıkmıştır. Ne yapsalar da erkekleri kendilerine inandıramazlar. Fakat Kağan karısına inanmamanın faturasını çok ağır bir şekilde ödeyecektir.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.