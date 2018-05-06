Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kamilla’nın Kalender’in sırrını öğrenmek için Kamil’i sıkıştırdığı, Afet’in çocuğu olamayacağı gerçeğini konak halkına söylediği tanıtımda Bozoklar, konağa bırakılan bebeği sahipleniyor.

YENİ GELİN 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 48. bölümünde Bella, Bozok erkeklerinin kuma getirdiğini gördüğü kabustan uyandı. Eşlerine ders vermek için konağı terk eden ve Ukrayna’ya gittiklerini söyleyen erkekler, Baran’ın konağında tatil yapmaya başladı. Herkes sevdiğini döndürmek, kendini affettirmek için yalana başvurunca Baran da onlardan eksik kalmadı. Fakat Şirin, ince hastalığa tutulduğunu söyleyen Baran’ı kendi oyunuyla vurdu. Bozok Konağı, boş durmayan İskender yüzünden hareketli saatler geçirdi. Kendine şarkıcı bulmak için “İşte Bu Ses Adana” adıyla şarkı yarışması düzenleyen İskender, Adana’nın gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Eşlerinin Baran’ın konağında keyif yaptığını öğrenen Bozok gelinleri, vakit kaybetmeden karşı atağa geçti. Gelinler, Nazgül’ün doğumunun başladığını söyleyerek erkekleri konağa geri getireceklerini düşündü. Fakat Nazgül’ün en büyük silahı olan hamileliğini kullanan gelinler, erkeklere kendilerini inandıramadı. Gelinler doğumun gerçekten başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bir kızı olan Nazgül, bebeğini kucağına aldığında ona inanmayarak yanında olmayan Kağan’a çok ağır bir fatura kesmeye hazırlanıyordu.

YENİ GELİN 48. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 12 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!