Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 50. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Kalender Ağa’nın ortaya çıktığı, türlü zorluklardan geçen Baran’ın sonunda Şirin’le evlendiği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Yeni Gelin 50. bölüm 2. fragmanı;
Yeni Gelin 50. bölüm 1. fragmanı;
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.30'da Show TV’de!
YENİ GELİN 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 49. bölümünde Nazgül’ün oyunla başlayan doğum serüveninin gerçeğe dönüşmesiyle yeni torunlarını kucaklarına alan Bozoklar, bebek için isim yarışına girdi. Kamilla, Kalender’in sırrını öğrenmek için Kamil’i sıkıştırsa da istediğini alamadı. Ortadan kaybolan Kalender Ağa’nın kimse nerede olduğunu bilmiyordu fakat şimdilik konağın, Kalender Ağa’dan daha büyük sorunları vardı. Afet’in çocuğunun olamayacağını öğrenen konak halkı yıkıldı. Konaktakiler bunun şokunu atlatamamışken davetsiz bir Tanrı misafirini kapılarının önünde buldu. Konağa bırakılan sahipsiz bebek Afet’in yarasına bir nebze de olsa merhem oldu. Gökhan ve Afet, İstanbul’a doktora giderek bir çözüm bulmaya çalıştı. Gökhan’ın çocuk sahibi olmasını isteyen kaynanalar bu süreçte boş durmayarak kuma bulmak için bir yarışma düzenledi fakat umduklarını bulamadı. Gökhan ve Afet’in İstanbul’dan kötü haberlerle dönmesiyle de Ayşe, şok etkisi yaratacak planını uygulamaya koydu. Ayşe Helga isimli bir turisti konağa kuma olarak getirince Afet, öfkeden deliye döndü. Bir yol ayrımına giren Afet neyi seçecekti?
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
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