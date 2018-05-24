Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 51. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Bozokların Baran’ı kurtarmak için nikah memurunu tehdit ettiği tanıtımda Şirin, nezarethaneye düşüyor.

YENİ GELİN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi ekrana gelen 50. bölümünde eğlenceli dakikalar yaşandı. Ayşe’nin kendine gelin diye konağa getirdiği Helga aslında Adana’ya fotoğraf çekmek için gelmişti. Her şeyin yanlış anlaşıldığı ortaya çıkınca İskender, Helga’yı konakta misafir etmek istedi. Helga’nın varlığından rahatsız olan kaynanalar ve Gülistan, yıldırım nikahıyla Elzem’le evlenen Müsellim’in nikah eğlencesinde Helga’dan kurtulmak istedi. Yaptıkları planla hem Helga’dan kurtulacak hem de Gökhan’ı baş göz edeceklerdi. Planlarının sorunsuz işlediğini düşünen kaynanalar Bozok erkeklerinin oyununa geldi. Bozokların zorlu sınavlarından geçen Baran ise sonunda Şirin’le evlenecekti. Şirin, babası olmadan evlenmeye yanaşmasa da Kalender’den son anda aldığı telefonla kararını değiştirdi. Ne olursa olsun Şirin’in evlenmesini isteyen Kalender Ağa böylelikle yerini belli etti. Baran’la evlenmeye ikna olan Şirin, nikah masasında yaptığı şakayla tüm işleri değiştirdi. Şirin’in “Hayır!” yanıtını ciddiye alan ve nikahı iptal eden nikah memurunu darp eden Baran soluğu nezarethanede aldı.

YENİ GELİN 50. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.30'da Show TV’de!