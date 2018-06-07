Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in sezon finali 2. tanıtımı yayınlandı. Şirin’in hafızasını kaybettiği, kaynanaların ajan çıkan Helga’yı konuşturmaya çalıştığı, Hazar’ın askerlik yemini ettiği tanıtımda Bella, hamile olduğunu öğreniyor.

Yeni Gelin 53. bölüm 2. fragmanı;

Yeni Gelin 53. bölüm 1. fragmanı;

YENİ GELİN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Hazar askere gitmiş, Bella konakta tek başına kalmıştır; yani öyle hissetmektedir. Fakat ne Kalender Ağa’nın ne de eltilerinin onu yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Hep birlikte bu günleri atlatacaklardır. Hazar’ın gidişi şimdilik sadece Bella’yı etkilemiş gibi görünmektedir. Çünkü konaktaki herkesin ayrı ayrı gündemleri vardır. Kaynanalar kutuya kafayı takmış, onu açmayı nerdeyse izzet-i nefis haline getirmişlerdir. Tam da tüm çareleri tükettiklerini düşündükleri anda Kalender’in üstün sezgileri ve kurnazlığı sayesinde başka bir sırrı deşifre ederler. Helga, gerçekten ajandır ve Kalender’in sırrı için Adana’ya gelmiştir. Kalender bunu ifşa etse de belgeleyememekte, Helga’yı itiraf ettirememektedir. Bunun için işin uzmanına yani eşlerine başvurur. Üç kaynana Helga’yı, kendi yöntemleriyle bülbül gibi öttüreceklerdir. Kaynanalar bu yöntemleri öyle abartır ki kendileri bile şaşırırlar. Helga, sonunda itiraf eder ama kaynanalar yine sırrın, sırrına erememiştir. Hazar’ın yemin töreni gelip çattığında Bella, Kalender ve oğulları soluğu Isparta’da alır. Hazar’ı üniformalar içinde gören Bozoklar çok duygulanmış, Hazar’la bir kez daha gurur duymuşlardır. Hazar, dağıtım izni için bir günlüğüne Adana’ya gelmiştir. Bella’dan mutlusu yoktur. Hem kocası bir günlüğüne de olsa yanındadır hem de tamamen kavuşmalarına sadece dört ay kalmıştır. Yani o öyle sanmaktadır. Çünkü Hazar’ın dönüp dönemeyeceği bir muammadadır. Savaşa gidecektir. Bella, her şeyden habersiz, kocasını yeniden askere uğurladığında konakta yeni bir kız isteme hazırlığı başlamıştır. Sonunda Dilan’la Ferhat kavuşacaktır. Kız isteme töreni, Hazar’ın acı haberiyle bölündüğünde; her şeyden habersiz olan Bella, dünyanın en güzel haberini ailesiyle paylaşmak üzeredir.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" sezon finali ile Cumartesi akşamı saat 20.45’te Show TV’de!