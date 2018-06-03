Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in sezon finali tanıtımı yayınlandı. Nazgül ve Afet’in, Hazar’ın askere gitmesiyle büyük üzüntü yaşayan Bella’ya destek olduğu, Gökhan ve Afet’in Garip bebeğin gerçek babasına verileceğini öğrendiği tanıtımda Hazar’ın, Bella’dan gizlediği sırrı merak uyandırıyor.

YENİ GELİN 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 52. bölümünde Bozoklar, Kalender Ağa’nın sağlığına kavuşup konağa geri dönmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Sonunda muradına eren Baran’la Şirin ise balayına çıktı. Fakat iki aşık, balayında da hem birbirleriyle hem de talihsizlikleriyle boğuşmaya devam etti. Kalender Ağa’nın Helga ile yakından ilgilenmesi kaynanaları huzursuz etmeye başladı. Fakat gündemlerinde Kalender’in sırrı olduğu için bununla ilgilenecek fırsatları olmadı. Kamilla’nın Kalender’in sırtında gördüğü harita ile kaynanalar sırra ilk defa bu kadar yaklaştı. Kadınlar, haritanın gösterdiği yere ulaştıklarında artık sırra ulaştıklarını sansalar da öyle olmadı. Buldukları kutuyu açmak için başvurmadık yol bırakmayan kaynanalar kutuyu bir türlü açamadı. Bella, askere göndereceği Hazar’la zaman geçirmenin yollarını ararken Kağan ise Nazgül’ün lohusa depresyonuyla uğraştı. Beklenen gün gelip çattığında konakta bayram havası yaşandı. Hazar, davullarla zurnalarla askere uğurlandı.

YENİ GELİN 52. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" sezon finali ile 9 Haziran Cumartesi günü saat 20.45’te Show TV’de!