'Yeni Gelin' cumartesi akşamına damga vurdu

Jessica May ve Tolga Mendi’ye güçlü bir oyuncu kadrosunun eşlik ettiği ‘Yeni Gelin’, eğlenceli öyküsüyle cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

HT Magazin'in haberine göre, dizi, önceki gün yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler’de yine en çok izlenen yapım oldu. Çekimlerine Karadeniz’in ev sahipliği yaptığı macera dolu bölüme, Bozoklar’ın Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp rafting yaptığı anlar damga vurdu.

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