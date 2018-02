Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 37. bölümünde Bella ve Kamil’i kurtaran Bozokların neredeyse tüm erkekleri sakatlandı.



Möhteber’den parayı alması için resmi nikah kıyması zorunlu olan Kalender, nikahın kıyılmaması için dua etse de Möhteber nikahtan vazgeçmedi. Konak halkı davul zurna eşliğinde Möhteber ve Kalender’i nikaha götürdü. Fakat Ayşe ve Asiye nikahı basarak Kalender’i kaçırdığı için nikah kıyılamadı.



Kalender’in kaçmasına yardım eden Baran onu Şirin’le aşk yuvalarına götürdü. Kalender Ağa evin her yerinde Şirin’in fotoğraflarını görünce Baran her şeyi itiraf etti. Kalender tüm konak halkının Baran-Şirin aşkından haberdar olduğunu öğrendiğinde herkesi evden kovdu.



Korkut Dede ve Şirin hariç herkes konaktan ayrıldı. Kalender Ağa, Şirin’le konuşmak için yanına gittiği sırada karşısında Boran Ağa ve adamlarını buldu. Kalender’le hesaplaşmaya gelen Boran Ağa, Kalender ve Şirin’e silah çekti.



Kucaklaşan ve son dualarını eden baba kız silah sesiyle şoke oldu. Çünkü Baran, Boran Ağa ve adamlarını vurmuş, kendilerini kurtarmıştı.



Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 24 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

