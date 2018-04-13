SHOW TV’nin sevilen dizisi ‘Yeni Gelin’in Brezilyalı yıldızı Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahitliğini ise futbolcu Alex yapacak.

Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştu.

Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye’ye dönünce Karaköy’de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.