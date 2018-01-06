Yeni Gelin yeni bölüm ne zaman

Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri Cumartesi akşamları ekrana kilitleyen ve kahkahaya boğan Yeni Gelin, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümün merakla ve heyecanla bekleyen izleyiciler, "Yeni Gelin neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
YENİ GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bilindiği üzere yılbaşı nedeniyle birçok dizi yeni bölümüyle bu hafta ekrana gelmedi ve Yeni Gelin, yılbaşı nedeniyle bu akşam izleyicisiyle buluşmayacak. Yeni Gelin'in büyük merakla beklenen 32. bölümü, 13 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de SHOW TV ekranlarında olacak. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde yine izleyicileri kahkahaya boğacak gelişmeler yaşanacak.
Kalender Ağa’nın, yeni kardeşleri İskender Bozok şerefine konakta ziyafet düzenlediği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
YENİ GELİN 31. BÖLÜM
Bozok Holding’in gittikçe kötüye giden durumu, konak halkını da etkilemiştir. Herkes bu durumdan başkasını sorumlu tutmaktadır. Bu kavga öyle büyümüştür ki kadınlar adeta birbirine girmiş, Adana’da sıradan sayılabilecek bir iç savaş yaşanmıştır.
Bu savaşın sonunda Ayşe, oğlunu ve gelinini alıp konaktan ayrılır. Artık kendi ekmeklerini kazanacak, kendi ayakları üzerinde duracaklardır. Bozoklar, tamamen şirket işlerine odaklanmış, şirketi battığı yerden çıkarmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu mümkün görünmemektedir. Tam da şirketi kurtaracak hiçbir hamlenin kalmadığını düşündüklerinde yeni gelinimiz Hızır gibi yetişir ve Bozokların portakallarını satacak birini bulur.
Bu, Hazar’ın eski sevgilisinden başka biri değildir. Bella şirketi kurtarmak için yılana sarılmayı göze almıştır. Bozok Konağı, Bella dışındaki bir başka Latin güzeline, Esmeralda’ya ev sahipliği yapmaktadır artık. Esmeralda’nın varlığı konaktaki kadınları rahatsız etmeye başlamıştır.
Fakat şimdilik yapacak bir şey yoktur. Herkes, Bozok Holding’in akıbeti için dişini sıkacaktır. Tüm konak halkı yalnızca tek bir hedefe kilitlenmişken çat kapı karşılarına çıkan misafir, tüm dengeleri değiştirecektir. Çünkü Bozoklar, gökte aradıklarını yerde bulmuştur.
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