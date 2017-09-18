'Yeni Gelin' sezona zirvede başladı

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Yeni Gelin’, cumartesi akşamı yayınlanan ikinci sezon ilk bölümüyle reyting listesinin zirvesine kuruldu.

HT Magazin'in haberine göre, total izleyici grubunda 5.21 izlenme oranı (rating) ve 16.5 izlenme payı (share) ile birinci olan Jessica May ve Tolga Mendi’nin başrolü paylaştığı dizi, #eskiköyeyenigelin etiketiyle de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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