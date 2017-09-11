Yeni Gelin yeni sezon 2. fragmanı izle - Show TV

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı. Konağın karantina altına alınmasıyla Adana’dan Karadeniz’e giden Bozokların eğlenceli maceralarının bitmek bilmediği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekti.

YENİ GELİN YENİ SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Gelin’in Cumartesi günü ekrana gelecek yeni bölümünde, Bozoklar’ın konağı karantina altına alınıp, üzerlerine mühür vurulunca Kalender Ağa ailesinin küçük bir kısmını konakta bırakıp Karadeniz'e yelken açar. Bozoklar artık kaçaktır. Kalender Ağa, karantina süresi boyunca ailesiyle birlikte bir nevi tatil yapacak hem de yıllardır görüşmediği kaynanasıyla, Asiye'nin akrabalarıyla vakit geçirecektir. Fakat bu planı yaparken ne kaçaklık hayatının gerçeklerini göz önünde bulundurmuştur ne de Asiye'nin akrabalarının ne kadar deli ve gözü kara olduğunu hesap etmiştir. İşler tabi ki sarpa sarar. Bozoklar, Asiye'nin baba evine adımlarını attıkları an tüm hesaplar tersine döner. Kalender Ağa, hem Asiye'ye resmi nikah yapmak, hem de Asiye'nin akrabalarıyla dünür olmak zorundadır.

Kalender ortadaki yanlış anlamayı düzeltmek, Hazar'ın evli olduğunu söylemek istese de başaramaz. Çünkü Asiye'nin amcası deli Şevki'ye bunu izah etmenin bir yolu yoktur. Orda kaldıkları sürece bu yalanı sürdürmek zorundalardır. Fakat bu yalan, onların başına tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir çoraplar örer. Yalan, yalanı doğurmuştur. Bella ve ailesi evin hizmetlisi olur, Baran hiç görmediği bir kızla evlenmeye zorlanır, Bella'nın kısmeti çıkar. İşin içine bir de kaçaklık, jandarma ve ihbarlar girince Bozoklar iyice çıkmaza girer.

Kalender Ağa, tüm bunlardan sıyrılmaya çalışırken Asiye ve ailesinin kurduğu tezgahla gelinini kaybetme noktasına gelir. Çünkü söyledikleri yalan masumiyetini yitirmiş; Bella, hayatının en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. Artık ne bu yalanı, ne de evliliğini sürdürebilecektir.

Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, dizide Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni sezonun ilk bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in yeni sezon 2. fragmanı;

YENİ GELİN'İN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bella seçimini annelikten yana kullandı ve hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetti. Fakat Bella’nın bu fedakarlığı konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmedi. Bella’nın çocuk sahibi olamayışı öncelikle Asiye’yi harekete geçirdi. Hazar’a yeni bir gelin bulma arayışına girdi.

Fakat Kalender hem oğluna hem de Bella’ya sahip çıktı. Şirin, Ferhat ile Dilan’ı birlikte görünce kıskançlık krizine girdi.

Kalender, küsler barışsın konak halkı mutlu olsun diye Ramazan eğlencesi düzenledi. Konak halkı gönlünce bir gece geçirdi ve tüm dertler bir geceliğine de olsa unutuldu.

Kalender’in konak halkını toplayarak geçit töreni provası yapacağı sırada İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevliler göründü. Görevli, bölgede çok ciddi bir deli dana salgını tespit edildiği için konağın Eylül’e kadar karantina altına alınması gerektiğini söyledi. Bu karar karşısında konak halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

Bunun üzerine Kalender’in “Eylül’e kadar buradayız biz. Ama Eylül’de mutlaka gelin bak yoksa kaçarız” dediği muhteşem sezon finali izleyenlerde heyecan yaratmıştı.

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