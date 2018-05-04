HT Magazin'de yer alan habere göre, Şilan Makal, “Bence aşk kariyeri etkileyen bir virüs. Âşık olunca göze perde iner derler ya belki de bu durumdan korkuyorum. Çünkü sadece kariyerime odaklanmak istiyorum.”

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