Yeni gelişmeler: Taşerona kadro verilecek mi? İşte taşerona kadroda son durum!

Taşerona kadro bekleyişini sürdüren taşeron işçileri, konuyla ilgili yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Taşerona kadro verilmesi konusunda geçtiğimiz günlerde son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamaların ardından taşeron işçileri, taşerona kadro konusunda umutlandı. İşte taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler ve detaylar.

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Günümüzde farklı meslek gruplarında binlerce vatandaş taşeron işçi olarak çalışıyor. Son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro konusu da oldukça merak ediliyor. Taşerona kadro bekleyen işçiler, süreci yakından takip edebilmek için internet üzerinde sık sık "taşerona kadro" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. İşte taşerona kadroda son durum...

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçi uygulamasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, taşeron düzenlemesindeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." yanıtını verdi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜLENT TEZCAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Tezcan, Türkiye gündeminin yine "emek cephesinin kaybettiği" bir noktadan devam ettiğini belirtti.

İşsizlik rakamlarının geçen hafta açıklandığını hatırlatan Tezcan, işsizliğin ülkenin en önemli sorunu olarak birinci sıradaki yerini koruduğunu vurguladı.

Özellikle merdiven altı ve güvencesiz çalışan sayısındaki artışa dikkati çeken Bülent Tezcan, bu çerçevede hükümetin işsizlikle mücadelede kararlı duruşu göstermediği gibi güvenceli çalışmayı sağlayacak adımları da atmadığını bildirdi.

Türkiye'deki en büyük ordunun işsizler ordusu olduğunu savunan Tezcan, CHP olarak emeğin sorunlarına sahip çıkma mücadelelerinin sürdüğünü bu kapsamda hafta sonu taşeron işçilik çalıştayı yaptıklarını anımsattı.

Üç büyük konfederasyonun katılımı ile ortak bir çalışma yaptıklarını ve 3 genel başkanın imzaladıkları bildiriyle taşeron çalışmaya itiraz ettiklerini belirten Tezcan, daha önce de kıdem tazminatı çalıştayı düzenlediklerine işaret etti.

Tezcan, CHP olarak emek cephesini birleştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, hükümetin hala taşerona kadro verme niyetinin ise olmadığını savundu.

"7 Haziran seçimlerine giderken asgari ücret bin 500 lira olacak demiştik. Şimdi bir yeni büyük atılımın da öncüsü oluyoruz. Asgari ücret en az, net 2 bin lira olmalı. Vergi dışı olmalı. İşçinin cebine en az net 2 bin lira girmeli." ifadesini kullanan Tezcan, bu önerileri karşısında iktidarın, "Nasıl vereceğiz?" dediğini aktardı.

CHP'DEN TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürolarınca düzenlenen "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçinin bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.

"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir." diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyledi.

Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. Bin 400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."

Çalışanın hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin örgütlenme hakkından mahrum olduğunu savundu.

Taşeron işçilere kadro verilmesinden mutlu olacaklarını, "Kadro vereceğiz" denildiğini, ancak çok sayıda kamu kuruluşuna "Taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız" şeklinde yazılar gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Yılbaşına kadar kadro verecekseniz, bu yazıları niye yazıyorsunuz? 'Üç yıllık taşeron sözleşmesi yapın' diye bu yazıları niye yazıyorsunuz? Sanıyorlar ki bizi kandıracaklar. Bizi asla kandıramayacaklar. Taşeron işçisi kadro alıncaya kadar bunun mücadelesini yapacağız." diye konuştu.

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Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro verilecek mi?