Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ın 2016/17 sezonunda Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Geride kalan sezonu 43 maçta 26 gol ve 7 asistle tamamlayan ve değerini iyice katlayan Kamerunlu golcüyü Portekiz ekibinin satış listesine koyduğu belirtilmişti.
Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yeni sezon planlarında yer almadığı için 50 milyon euroluk serbest kalma maddesine karşın 25 milyon euro'ya satılması planlanan yıldız isimle ilgili Portekiz basını yeni bir iddia daha ortaya attı.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR!
Portekiz'de haftalık olarak yayım yapan Sabado dergisinin resmi internet sitesinden okuyucularına duyurduğu habere göre 26 yaşındaki santrforun aklında yeniden Türkiye'ye dönmek var. Haberde Cim Bom'un oyuncuya olan ilgisi doğrulanırken Sarı Kırmızılı kulübün Aboubakar'ın nihai adresi olabileceği kaydedildi. (Fanatik)
TARIK'TAN 200 BİN EURO'LUK FEDA
Abdurrahim Albayrak'ın, "Konuştum. Kulüp arıyor. Belki Almanya'ya gidecek" dediği Tarık Çamdal, takımda kalırsa ücretinde indirim yapacak. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 605 bin euro garanti para kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncunun 1.4 milyon euro almayı kabul ettiği bildirildi. (Fotomaç)
CİMBOM'A SÜPER SAMBACI
İsviçre kampı öncesinde Rusya'da bazı Dünya Kupası maçlarını yerinde izleyen Fatih Terim, burada birçok eski futbolcu, menajer ve kulüp yetkilisiyle bir araya geldi. Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu.
Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi. Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor. (Fotomaç)
MUSLERA PREMİER LİG'E UÇUYOR
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri çeken Fernando Muslera'ya Premier Lig'den 2 takım talip. Tekliflerin bu kez oldukça ciddi olduğu ve pazarlıkların gizli şekilde devam ettiği gelen haberler arasında. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması uyarınca 'sattığın kadar al' şartı getirilen sarı-kırmızılı ekip, Muslera'dan gelecek para ile transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.
'KENDİ İSTEDİ' DENECEK
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'i de bu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor. Diğer korku ise taraftar tepkisi. Bunun için de 'Gitmeyi Muslera istedi' denecek. 32 yaşındaki Nando daha önce verdiği birçok röportajda en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti. Muslera'nın Fransa maçında yediği hatalı golün gelen teklifleri etkilemediği de öğrenildi. Başarılı file bekçisi grup mücadelesini gol yemeden tamamlayan tek kaleci olmuştu.
EN AZ 15-20 MİLYON EURO
Muslera'dan beklenen bonservis rakamı en az 15-20 milyon euro. Başkan Cengiz, "Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Bu Muslera!" diyerek daha azına razı olmayacaklarını belirtmişti. Muslera giderse yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretinden de kurtulunacak.
Nando, Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilerek elendikleri çeyrek final maçında yediği hatalı gol için özür diledi. "Benim hatam umutlarımızı bitirdi. Herkesten özür diliyorum" diyen Muslera, kupadaki genel performansına baktığı zaman hayal kırıklığından çok gurur duyduğunu dile getirdi.
ALTERNATİF OCHOA
Galatasaray, Muslera'nın gitmesi halinde Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Guillermo Ochoa'yı transfer edecek. Standard Liege'de forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Belçika ekibi ile 1 yıl daha kontratı var. Yönetim, Ochoa'yı 3 milyon euro'ya renklerine bağlamayı hedefliyor. (Fotomaç)
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