Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kuveyt Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için Kuveyt'te yaptıkları kredi anlaşması sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, havalimanını işletmesini ve yapımını üstlenen ortaklardan biri olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı bir şirket gelecekte ortaklık için çok iyi teklifle kapınızı çalarsa ne yaparsınız?" şeklinde bir soruya şu yanıtı verdi:
"İşlettiğimiz Kosova'ya ve Dakar'a iyi bir teklif gelirse oturup konuşuruz ama İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye Cumhuriyeti'nin hem en önemli stratejik yapısıdır hem de burada 5 ortaklı yapı var. Enerjide ve ulaştırmada çok önemli stratejik yatırımlar var. Gidip Almanya'da Lufthansa'ya sahip olursam Lufthansa'yı satması kolay mıdır? Bu da öyle bir şey. Biri geldi THY'ye talip oldu değeri diyelim 6 milyar dolar onlar 12 milyar dolar verdi. Devlet bunun satılmasına müsaade eder mi, etmez. Örneğin enerji santralleri ve bizim Hamitabat Termik Santrali Türkiye'nin enerji sigortası olan bir yer."
"DEV PROJEDE OLMAK İÇİN DÜNYA KAPIMIZI ÇALIYOR"
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı'nın altyapı işleri için tüm dünyadan önemli şirketlerin kapılarını çaldığını söyledi. Özdemir, "Bir sistem kurulacağında örneğin telsiz altyapısı için Amerikalı, Çinli ve Japon firmalar "en iyi benim sistemim" diyerek bizimle iş yapmak istiyorlar. Dünyadaki bütün ülkelerinden büyük ilgi var" dedi. İstanbul Yeni Havalimanı'na çok büyük bir yakıt merkezi kurduklarını belirten Özdemir, "10 tane yakıt tankı var ve 30'ar bin tondan. Limandan gelecek yakıtlar boru hatları yardımıyla bütün uçakların başına gidecek. 300 bin metreküplük yakıt için merkez kurduk" dedi.
"GAZİANTEP'E YENİ BİR ŞEHİR KURACAĞIZ"
Limak'ın patronu Nihat Özdemir, 2006 yılından itibaren Gaziantep'te faaliyet gösteren bir milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde şehrin içinde kalan Limak Gaziantep Çimento'nun faaliyetini Kilis'te sürdürmesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini ve eski yere yeni bir şehir kuracaklarını açıkladı.Özdemir, "Belediye ile beraber şu andaki yere de Antep'e yakışan bir proje yapacağız. Çevresiyle uyumlu Antep'e yeni bir şehir, ticaret merkezleri alışverişler rezidanslar olur" diye konuştu
"YENİ TESİSLER İNŞAAT SEKTÖRÜNE DE OLUMLU YANSIYACAK"
Suriye'nin yeniden yapılanması olduğunda Kilis'teki yerleninin çok ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, "Gaziantep'de fabrikamız şehrin içinde kaldı. Kilis'te önemli bir arazi buldular. 200 küsür dönüm aldık. Eninde sonunda Suriye'deki bu savaş bitecek. Suriye yeniden imal edilecek.Biz kapıya sadece 2 kilometreyiz. İnşaat devam ediyor. Bu senenin sonunda üretim yapacağımızı tahmin ediyorum. Burada üretim yapınca yeni modern daha büyük daha verimli daha ucuza mal edebilecek çimento yapacağız. İnşaat sektörüne de rekabet edeceğimiz için olumlu yansıması olacak" dedi.
"TÜRKİYE'NİN BU ORANDA BÜYÜMESİ MÜTHİŞ"
Türkiye'nin yıl ortalamasında yüzde 7 büyümesinin dünyada çok önemli bir büyüme olduğunu vurgulayan Nihat Özdemir, "2015 ile 2016 olaylarından sonra Türkiye'nin yıl bazında yüzde 7 büyümesi müthiş bir şey. Hiç ummadığımız ve tahmin etmediğimiz bir büyüme oldu. Bu büyümenin önemli kesimi inşaat sektöründen ve devletin altyapı yatırımlarından geliyor.Gönül isterdi ki büyüme her söktüre dağılabilseydi. Avrupa ve ABD'nin de büyümeye başlaması bizim imalat sektöründeki büyümeyi de artıracak" dedi. Geçtiğimiz yıl Katmerciler ile kurdukları Lika Savunma Sanayi ile ilgili sorulara da Nihat Özdemir, "Burada arkadaşlar çalışmalarına devam ediyor" dedi.
"MÜHENDİSİ USTABAŞINDAN KOLAY BULUYORUM"
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ustabaşı bulamamaktan dert yanıyor.Özdemir, "Ustabaşı bulamıyorum mühendis daha kolay buluyorum o yüzden mühendisten daha fazla maaş alan ustabaşılarımız var" diye konuştu.
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