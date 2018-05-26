29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer alacak 143 adet yolcu köprüsünün (kapı-gate) birincisi ile sonuncusu arasındaki mesafe Taksim-Şişli arasına denk gelen 1 kilometre 800 metreyi buluyor. Devasa terminalde uçak kapı değişikliğinde yolcunun uçağını kaçırma riskiyle karşılaşmaması için işletmeci firma İGA da bir dizi önlem aldı. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre yolcunun izlediği uçuş bilgi ekranlarında, uçuşun olduğu kapıya olan yürüme mesafesinin de gösterileceği bilgilendirmeler yapılacak.

İLK TEST UÇUŞU YAPILDI

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan ve şu an yüzde 89’u tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda biten bir pist ile ilgili seyrüsefer cihazlarının testleri için kalibrasyon uçuşu pistin üzerinde önceki gün (perşembe) yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı, yapımı tamamlanan biten 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre enindeki pistin üzerinden pas geçti. Piste teker koymayan DHMİ’ye ait uçak, seyrüsefer cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı kontrolünü başarıyla tamamladı. Kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu belirlendi.