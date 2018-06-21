Terminal ve apronda ekipler şu an organizasyon için son hazırlıklar için çalışırken terminale de Atatürk, Erdoğan posterleri ile Türk bayrağı asıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, ilk iniş için güvenlik ekipleri de çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.





Yeni Havalimanı son fotoğraflar















Yeni Havalimanı son fotoğraflar

Saat 20:00 ile 20:30 arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki bir numaralı piste teker koyacak.

İstanbul Yeni Havalimanı da resmi twitter hesabından,”İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçagın inişine 24 saatten az bir süre kaldı” bilgilendirmesinde bulundu.