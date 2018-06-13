Apple'ın tedarik zincirine yakın bazı kaynaklara göre firma, Lightning girişi yerine USB Type-C'ye geçiş için kolları sıvadı. Bu yıl satışa sunulacak olan yeni iPhone'ları, hızlı şarj cihazı ve Lightning'den USB Type-C'ye dönüştürücü ile birlikte kutulayacak olan firma, gelecek sene bir adım ileri giderek USB Type-C'ye donanıma sabitleyecek.

2019'da satışa sunulacak iPhone'larda Lightning girişine veda edecek olan Apple, artık USB Type-C bağlantısı sunacak. Bu da demek oluyor ki Apple'ın şarj ve aksesuar ekosisteminde ciddi bir değişim yaşanacak. 2012'den bu yana aktif olarak kullanılan Lightning girişi, ilk etapta kullanıcılardan eleştiri almış fakat zamanla benimsenmişti. Bu defa global bir standart olan USB Type-C'yi tercih edecek olan firma, benzeri eleştirileri alacak mı merak konusu.