Yeni iPhone'ların özellikleri sızdırıldı

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Teknoloji devi Apple'ın yeni telefonları ve diğer cihazlarına ilişkin bilgiler sızdı.

Yeni telefonlarla ilgili bilgiler, Apple şirketinin ürünleriyle ilgili haber içerikleri üreten 9to5Mac ve MacRumors sitelerinde yer aldı.

Sızıntıya göre, Apple'ın yeni telefonunun ismi 'iPhone X' olacak.

Sitelerde yer alan bilgiye göre, diğer iki cihaz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak adlandırılacak.

Apple telefonlarının yeni özellikleri arasında şunlar olması bekleniyor:

Dokunmatik tanıma sistemi (Touch ID) yerine yüz tanıma sistemi (Face ID)

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Apple Watch ve AirPod kulaklıklarının fotoğrafları da sızdırılanlar arasında yer aldı.

Apple, şirketin yeni merkezinde Salı günü tanıtım yapacak.

BBC, bir kişinin bu sitelere şifre sağlayarak, Apple'ın kendi bilgisayar sunucularından yazılımı indirmelerini sağladığını belirledi.

Apple ürünlerini yakından takip eden blog yazarı John Gruber, "Apple tarihinde bu kadar çok sürprizin daha önce sızdırılmadığını" söylüyor.