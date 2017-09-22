Yeni Jeep Compass Türkiye’de!

Modelin daha yollara çıkmadan büyük ilgi gördüğünü ve talep aldığını dile getiren Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, ilk etapta, satışa sunmak üzere 150 adet Jeep Compass getirdiklerini belirtti.
Global anlamda SUV pazarının her geçen gün önemini arttırdığına dikkat çeken Sinan Saip Bel, “Yeni Compass, 2020 yılında yüzde 20 oranında büyümeyle 7.5 milyon seviyesine ulaşması beklenen ve dünya genelinde oldukça önemli ve büyüyen bir segment olan kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Jeep ürün portföyünde anlamlı bir oyuncu olarak dikkat çeken Jeep Compass ile biz de Türkiye’de geçmişten bugüne tarihin en yüksek satış adetlerine imza atacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında toplam satış olarak 10 bin adetlere ulaşmak” açıklamasında bulundu.
Jeep Compass, Türkiye’de biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ve 2 donanım paketiyle satışa sunuldu. Lansmana özel 189 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla lüks kompakt SUV segmentinin en yeni oyuncusu olarak rekabete katılan Jeep Compass, standart olarak sunulan 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzıman gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
1.4 litre MultiAir2 Turbo benzinli motor 5500 d/d’de 170 HP, 2500 d/d’da 250 Nm tork üretiyor. 120 HP ve 320 Nm tork üreten, altı vitesli manuel şanzıman ve 4x2 konfigürasyonuna sahip Stop&Start’lı 1.6-litre MultiJet II motorlu Jeep Compass versiyonu dizel seçeneklerinden birini oluşturuyor. Dokuz ileri otomatik şanzıman ve 4x4 konfigürasyon ile 170 HP gücü üreten Stop&Start’lı 2.0-litre MultiJet II motor ise Compass’ın dizel serisini tamamlıyor.
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