Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yen KHK'larla 2 bin 766 personel ihraç edildi, 115 kişi iade edildi. 17 kurum kapatıldı, Danıştay ve Yargıtay'a yeni üye kadrosu açıldı. KHK'larla şehit çocukları ve kardeşleri ise zorunlu askerlikten istekleri olmadıkça muaf tutuldular

2 BİN 766 PERSONEL KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ

695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraç edildi.

TSK'DAN 637 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

JANDARMADAN 360, EMNİYETTEN 61, SAHİL GÜVENLİK'TEN 4 İHRAÇ

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

DİYANET'TEN 341 İHRAÇ

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

115 KİŞİ İADE EDİLDİ

KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

İŞTE YENİ İHRAÇ VE İADE LİSTESİ

1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL

2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL

4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR

5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR

6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

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