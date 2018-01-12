Yeni KHK yayımlandı! 1823 kamu görevlisi göreve iade edildi!

697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 4 kişi olmak üzere TSK'dan emekli olmuş 5 kişinin rütbeleri alındı.

YÖK'e bağlı kurumlardan 60 akademik, 19 idarei personel ihraç edildi.

Görevden ihraç edilenlerin 106'sı öğretmen.

Yayımlanan KHK ile birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.

Ayrıntılar gelecek!

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINZ...

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