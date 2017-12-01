Yeni Kia Sorento görücüye çıktı

Yenilenmiş SUV tipi araçların damga vurduğu Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araçlardan biri de Kia Sorento oldu. Önceki versiyona göre biraz daha genişlemiş görünen araç ilk olarak Güney Kore'de piyasaya çıkacak.

Yedi koltuklu ve üç sıralı araçta 5 farklı donanım seviyesi bulunacak.





Kia Sorento





















Kia Sorento

Yeni Sorento'da biri dizel biri de benzinli olmak üzere iki farklı motor kullanılacak. 2.4 litre dizel motor 185 beygir güç üretirken, 3.3 litre benzinli motor 290 beygir güç üretecek.