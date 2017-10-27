Yeni konsollarda 4K deneyim

Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, “Xbox ile oyun dünyasına yaklaşımımız, oyuncuların istedikleri oyunları, istedikleri insanlarla, istedikleri cihazlarda oynamalarını sağlamak. Bu kapsamda konsol ve PC oyunlarında inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ederken, artırılmış gerçeklik gibi en yeni teknolojileri de oyun dünyasına kazandıracağız” dedi. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Geçmişte XBOX markası rakibine göre ülkemizde yeteri kadar oyuncuya erişemeyen, popüler olmayan imajı çiziyordu. Anlaşılan o ki markanın kendi ekibi de bu durumdan sıkılmış ve kabuklarını kırmak istiyorlardı. Sunumun devamında bire bir konuşma ve sorular sorma fırsatı bulduğum Microsoft Afrika ve Ortadoğu Xbox Kategori Sorumlusu Mehmet Tür’e sürprizleri sordum. Cevap olarak “İlk ve tek önceliğimiz oyun yapımcıları ve oyunculara konsol oyunlarında mümkün olan en yüksek deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda Xbox One X 3 ana öncelik üzerinde geliştirildi: Güç, uyumluluk ve dizayn. Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu. Yeni konsol, 4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleri var. Sadece oyun için 4K deneyimi vermekle kalmıyor, video için de tam 4K görüntü sağlıyor” şeklinde bir cevap aldım. Bu bizi daha çok 4K’lı sürprizler beklediğinin habercisi gibi. Çıkacak oyunlarla hangi boyuta varacak bekleyip göreceğiz. Henüz sadece söyleyen teknik detaylarla sınırlı olan düşüncelerimiz kendilerinin de bahsettiği gibi “Gerçek 4K deneyimi” noktasında bize neler yaşatacak bunları ilerleyen aylarda deneyerek ve testlerle anlayacağız. 7 Kasım’dan sonra hepimiz bu deneyimi yaşayarak göreceğiz.