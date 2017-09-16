Yeni Malatyaspor: 0 - Bursaspor: 4 (MAÇ SONUCU)

Yeni Malatyaspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ali Avcı ile çıktığı ilk maçta Bursaspor'u kendi sahasında ağırladı. Konuk ekip maça hızlı başladı ve 12. dakikada Ekong ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarına devam eden Bursaspor, 45. dakikada Batalla ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla girdi. İkinci yarıya da bıraktığı yerden başlayan Bursaspor, Ekoko ile 48. dakikada farkı 3'e çıkardı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise Rumen golcü Stancu, skoru 4-0 yaptı.

Yeni Malatyaspor bu dakikadan sonra gol için Bursaspor kalesine yüklenmeye başladı ve 68. dakikada Dening oyuna dahil oldu. Dakikalar 76 olduğunda Boutaib, farkı 3'e indirdi. Bu golün 4 dakika sonrasında oyuna sonradan dahil olan Dening, durumu 4-2'ye getirdi. 3. gol için Bursaspor kalesini son dakikalarda abluka altına alan ev sahibi ekip başka gol bulamadı ve maçı Bursaspor 4-2 kazandı. Bursaspor aldığı bu 3 puanla puanını 6'ya çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Yeni Malatya ise 13. sırada ve 4 puanda haftayı kapattı.

Yeni Malatyaspor-Bursaspor