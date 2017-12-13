STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Seth Sincere, Murat Akça, Mina, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım, Diallo, Aytaç Kara, Eren Tozlu (Dk. 75 Dening), Ferhat Canlı (Dk. 46 Pereira), Barazite (Dk. 61 Boutaib)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray Altınay, Ninaj, Prochazka, Anıl Karaer, Regattin, Luiz Carlos, Tugay Kacar, Umar (Dk. 54 Özer Hurmacı), Payam Sadeghian (Dk. 62 Numan Çürüksu), Doukara (Dk. 77 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 19 Umar (Osmanlıspor), Dk. 26 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 1 Tugay Kacar (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 78 Karcemarskas (Osmanlıspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Tugay Kacar, orta sahada rakibi Eren Tozlu'ya yaptığı sert müdahaleden sonra hakem Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

19. dakikada Payam Sadeghian, sol kanattan ceza sahasına ara pasında Umar'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 0-1

26. dakikada Barazite'nin pasında ceza alanının sağında topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bu bölgede Eren Tozlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Eren, skoru eşitledi: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor, kupada son 16 turuna adını yazdırdı.

Yeni Malatyaspor: 1 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU