İlk 45 dakikada iki takım da gol pozisyonlarına girdi fakat bu pozisyonları değerlendiremedi. Malatya'da oynanan ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarıya da iki tarafın karşılıklı ataklarıyla başlandı. Sivasspor'un yeni transferi Robinho maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu değişikliğin 3 dakika sonrasında Yeni Malatyaspor, Boutaib'in çabasıyla bir penaltı kazandı. Penalt atışında topun başına geçen Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi takım 3 puanla sahadan ayrılan taraf oldu. Yeni Malatyaspor bu 3 puanla birlikte 9. sıraya kadar yükseldi ve puanını 26 yaptı. Sivasspor ise 8. sırada ve 27 puanda haftayı kapattı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 71 Dening), Azubuike, Pereira, Diallo (Dk. 46 Aytaç Kara), Adem Büyük, Boutaib (Dk. 82 Eren Tozlu)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 53 John Boye), Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Robinho), Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan (Dk. 86 Cyriac), Emre Kılınç, Kone

GOL: Dk. 77 Adem Büyük (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Medjani, Dk. 90+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 38 Azubuike, Dk. 72 Dening, Dk. 84 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Diallo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Azubuike'nin vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Boutaib'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

18. dakikada Sadık Çiftpınar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazındaki Adem Büyük'ün röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kone'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Diallo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Mina topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasının hemen önünden sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

71. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

76. dakikada Chebake'nin şutunda savunmadan sekip ceza sahası sol köşesine yönelen topa hareketlenen Boutaib, kaleci Tolgahan Acar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 0