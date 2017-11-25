Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş canlı

Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisine moralli başlamak isteyen Beşiktaş'ı konuk ediyor...

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YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ



STAT: Yeni Malatya

SAAT: 16:30

YAYIN: BeIN Sports 1

HAKEM: Bülent Yıldırım



YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Murat, Pereira, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib

YEDEKLER: Farnolle, Sincere, Murat, Mina, Ferhat, Diallo, Dia, Eren, Barazite, Dening

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Orkan, Oğuzhan, Lens, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

ŞENOL GÜNEŞ Avrupa’da müthiş işler yaptık ama ligde de yarışın içinde kalmalıyız. Herkesin ayakları yere bassın. Galatasaray derbisi öncesi kayıp istemiyorum

3 EKSİK

Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.

BABEL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.

YENİ MALATYASPOR 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligin 9. haftasında Trabzonspor'u, 10. haftada ise Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yenen sarı-siyahlılar, son iki maçında Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.

Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib'in, Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran'ın ise tedavisine devam ediliyor.

27 BİN ÇİĞ KÖFTE DAĞITILACAK

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda Battalbey Çiğ Köfte'nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Malatya Stadyumu çevresinde taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Çiğ köfte dağıtımı sırasında stantta bulunan Asbaşkan Sait Aybak, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Maç öncesi böyle bir organizasyon yapacaklarını daha önce duyurduklarını dile getiren Aybak, "Hem misafir taraftarımıza hem de stada gelen bütün taraftarlarımıza çiğ köfte dağıtıyoruz. Doğu ve Güney Doğu Bölgesi'nin tek temsilcisi Evkur Yeni Malatyapsor olduğu için burada misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Hem de Beşiktaş gibi bize İstanbul'da kapılarını açtığı için böyle bir jest yapalım dedik. Hem de büyük takıma karşı misafirperverliğimizi göstermek için çiğ köfte dağıtıyoruz. Stadımızın kapasitesi 27 bin 44, ve biz de 27 bin 44 tane çiğ köfte dürüm yaptık. Gelen herkese çiğ köfte dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

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