Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçının yazar yorumları

UMUR TALU: EV KURMA, OYUN KUR!

Beşiktaş maça kadar ve maçta tüm stoperleri döktü. Nerdeyse Lyon’dan Marcelo çağrılacak, Kiev’den Vida çakılacaktı.

Demek ki, stop etmek istemiyorsan fazla stoper lüks değil.

Mitroviç Hırvat milli. Vida’nın partneri sayılır. Dünya Kupası oynayacak. Ama pek göstermiyor.

Necip, Pepe’yi kesmiş oldu. Atiba’yı kaptanlıktan kesti! Esas mesele rakip hücumları kesebilmesi. 66’da tam onu yaptı. 69’da da. Sonra o da gitti. Sıra Fatih’e geldi. Tolga da girebilirdi!

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Şampiyonlar Ligi gururu bitkin, tedirgin başladı. Sanki formalite Leipzig maçı. Malatya, Beşiktaş göbeğini gözüne kestirmiş. Kale direği Beşiktaş’ın direk stoperi oldu! Malatya presle yıldırmak istiyor, üç kişi basıyor, cesaretle ileri çıkıyordu. Quaresma ortaları, Babel fuleleri yorgundu. Cıva gibi Cenk çakılı kalmıştı.





Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler...





































Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler...

Ortak takım aklı epeyce tutulmuştu. “Birlik beraberlik içinde” oynayamıyordu Beşiktaş.

Büyük sevinçler ardından böyle olması şart değil de, sadece ruhla olmuyor; bedenin de istemesi lazım!

O ara Beşiktaş’ta kim iyi? Vallahi Mitroviç! Malatya takım olarak iyi.

Bir Akhisar devresi de öyle gitti!

Cenk topla buluşup ilk şutu 49’da atabildi. O bile zor oldu.

Malatya Pepe’sizlikte çok kolaylaşan golü kaçırdı. Sonra yine kaçırdı.

Negredo girerken ona top kesecek Trivela ve Rabona oyundan çıkıyordu!

Beşiktaş yüzde 78 oynuyor ancak oyun kuramıyor, pozisyona giremiyordu. Son saniyeler yine yangın arabası.

Çift santrfor, çift sıfır! Fatih son saniye gol önledi, kazanç o.

Porto’nun, Monaco’nun çözemediğini Okan Buruk, Erol Bulut çözmüş!

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Sene 1984. Ben Cumhuriyet yazı işlerinde çalışıyorum. Malatyaspor 2. Lig’de çok çalışıyor. 30 maç, 23 galibiyet, 7 beraberlikle şampiyon olup ilk kez (süper) lige çıktığı sezon biterken Malatya’ya gidip yazı dizisi hazırlıyorum. Eskişehirspor’un “Nihat-Fethi-Ender... Filelere gönder” efsanesinin Nihat Atacan’ı teknik direktör; kaleci Çetin, golcü Oktay, hocanın kardeşi Muzaffer...

NEGREDO BİLDİĞİNİZ GİBİ Beşiktaş’ın golcüsü Alvaro Negredo, suskunluğuna devam ediyor. Geldiği günden beri çok eleştirilen ispanyol oyuncu, ligdeki tek golünü aytemiz alanya deplasmanında atıp takımına galibiyeti getirmişti. Dün 58. dakikada Quaresma’nın yerine oyuna giren negredo’nun, girdiği bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkte patladı. İspanyol forvet bunun dışında etkili bir performans sunamadı.

3 yıl sonra takım süper lig üçüncüsü. Sonraki yıl “Hayali ihracat” rüzgarıyla, Dünya Kupası’nda oynamış 3 Brezilyalı Malatya’da. Eder kaçıyor. Brezilya Milli Takımı kalecisi Carlos üç büyüklerden 3 maçta 16 gol yiyor.

Yeni Malatya artık amatör kümede olan o Malatya değil, sarı-siyah Malatya Belediye.

Lakin bir şehir gururunu arıyorsa, kim varsa, işte ona sarılır.

Bir şartla: Malatyaspor sarı-kırmızıdır! Eskisi öyleydi; “Yeni” de sarı kırmızıya boyandı!

DEV KAYIP! Malatya karşısında 2 puan bırakan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında kan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi dönüşü Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 6 puana el salladı

CEVDET ERGUN: GÜNEŞ'İN OĞLU TALİSCA!

Şenol Güneş zaten zorunlu değişikliklerim var; üstüne rotasyona gerek yok diye düşünmüş... Cezalı Tosic ve Medel’in yokluğunda, ısınırken savunmanın komutanı Pepe de sakatlığa kurban verilmiş... Defansta “Türkiye Kupası stoperleri” Necip ve Mitroviç sahada... Pepe olsa, belki 7’de Sadık’ın ‘bonus kafa’sı direkten dönmezdi, ama Kartal’ın maça istediği gibi başlayamamasındaki asıl sorun daha derindi. Kafalar daha Porto’dan, Malatya’ya dönmemiş, yorgun adaleler (Pepe’ninki bile ısınırken isyan etti) kuru soğuğun (7 derece) sertliğiyle buz kesmişti.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET Akhisar maçında golsüz beraberlik alan Beşiktaş, Malatya’da da aynı sonucu aldı. Siyah-Beyazlılar, böylece Süper Lig’de son 8 maçında 4. beraberliğini aldı ve son 2 maçta gol atamadı.

Belki Güneş rotasyon istemedi, ancak Talisca buna gönüllü gibiydi! Dün sevimli hayalet Casper görse kıskanırdı. 34’lük Atom Karınca Atiba yorgun, Porto kahramanı Cenk, Yalçın’ın gözetiminde suskun, Babel durgundu.

Maça daha arzulu başlayan Malatya’ydı. Kartal’ın son 15 dakika hariç, o baskılı futbolundan eser yoktu. Babel oyuna giremeyince, ataklar hep sağdan Gökhan-Q7 kanadından denendi. Karşılarında hep Cissokho ve Aytaç’ı buldular.

Başkanı Adil Gevrek’in “Bir yıl erken geldik” dediği Malatya, Süper Lig’de ‘ev kur’acak mı, yoksa gecekondu mu olacak! Beşiktaş’a karşı oyunun çatısını çok iyi kurdular. Erol Bulut, Kartal’a ‘Güneş’ yüzü göstermemeye kararlıydı. Rakibi kaleden uzak tuttular, ceza alan önüne neredeyse tüm birlikleri yığdılar.

TALİSCA'YA TEPKİ! Şampiyonlar ligi’nde Porto maçında gol atmasına karşın pek bir varlık gösteremeyen Anderson Talisca’nın son dönemdeki düşüşü Malatya’da da devam etti. Brezilyalı oyuncuya özellikle sosyal medyadan tepki gösterilirken, “Talisca’ya neler oluyor. o eski halinden eser yok şimdi. Bir an önce toparlan Talisca” şeklinde yorumlar yapıldı.

Talisca ortada pas istasyonu olamayınca, göbekten giriş şansı kalmadı. Tolgay kanatlarla oynadı. Q7 ve Babel iki kez içe kat ederek etkili olmaya çalıştı, sonuç alamadı. İkinci 45’te Cenk’in göğsüne alıp kaleye döndüğünde arkasında 5 kişiyi bulması maçın özeti gibiydi! Malatyalılar her yerdeydi. Fas’ın Dünya Kupası’na gitmesinde 4 golle önemli rol oynayan Boutaib, sakatlanana kadar sahanın en iyilerinden Necip’in üstünden kafayı vurduğunda, top çerçeveyi bulsa Kartal kaybedebilirdi. 85’te Negredo’nun direkten dönen kafası içeri girse 3 puanı da alabilirdi.

Sorgulanması gereken ilk şey, ortaları adresi bulmasa da, tek çalışan kanadın sahibi Q7’nin, ne kadar yetenekli olursa olsun sahada gezinen Talisca’ya tercih edilip çıkarılmasıydı. Bizim bildiğimiz Güneş çocuğuna bu kadar sabretmezdi!

QUARESMA ŞAŞIRTTI! Siyah-Beyazlı takımın yıldızı ve en önemli silahı olan Ricardo Quaresma şaşırtıcı bir istatistiği imza attı. Portekizli futbolcu, bu sezon tüm kupalarda forma giydiği 18 maçta attığı isabetli pastan çok top kaybı yaptı. 307 isabetli pas yapan Quaresma, 350 top kaybında bulundu.

Son periyot Akhisar maçının kopyası gibiydi. Negredo ve Oğuzhan’ın girişiyle organize futbol değil, kaos futboluyla gol arandı, bulunamadı. Kartal adına tek kazanç, genç stoper Fatih Aksoy’du. Beşiktaş, evinde G.Saray’ı yenebilir. Ancak şampiyonluğun Anadolu maçlarından geçtiğini bu coğrafyada herkes bilir!

ÜRETKENSİZLİK

33 ortanın 5’i yeri bulmuş, 150’ye karşı 530 isabetli pas, 3’e karşı 9 korner atılmış, 28’e 72 topla oynama yüzdesi yakalanmış. Karşılığında 1’er direk ve rakibin kaçırdığı çok net fırsat var.

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