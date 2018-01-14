Bobo koptu geliyor...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor, hücum hattındaki gol sorununu tecrübeli bir golcüyle çözmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut’un bu çözümü doğrultusunda harekete geçen Sırı-Kırmızılılar, daha önce ligimizde Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu.

Brezilyalı golcü Bobo ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor, işi imzaya bıraktı.

HAMİT ALTINTOP HAFTAYA GELİYOR

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcunun yanı sıra anlaştığı diğer isim Hamit Altıntop’la da imzayı önümüzdeki hafta atacak. 35 yaşındaki futbolcuyu hafta içi Malatya’ya getireceği öğrenilen yönetimin, taraftarına çifte müjde verecek.

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