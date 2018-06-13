Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dün anlaşmaya vardığı Sırp yıldız Danijel Aleksic (27), sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı takımın 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Sırp oyuncu Aleksic, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Danijel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Aleksic'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.