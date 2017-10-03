Yeni Malatyaspor'da Azubuike sakatlandı

Atiker Konyaspor maçında aniden yere yığılarak acılar içinde kıvranan Nijeryalı oyuncunun İstanbul'daki ilk muayenesinde baldırında 2. derece yırtığa rastlandığı belirtildi. Orta sahanın başarılı ismi Azubuike'nin son durumuyla ilgili bilgi veren Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, genç oyuncunun ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacağını, Trabzon maçına yetişmesi için ise çabalayacaklarını ifade etti.



Azubuike'nin İstanbul'da tedavisine başlandığını kaydeden Ravcı, "Sakatlık pozisyonunun ardından şüphelerimiz sakatlığın daha büyük olduğu yönünde idi ama Allah'a şükür yırtık 2. derece olarak tespit edildi. Azubuike bizim için oldukça önemli bir futbolcu. Bu süreci de en hızlı şekilde atlatacağına inanıyoruz. Şuan için görünen Fenerbahçe maçında oynayamayacak olması. Sonraki hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasına da yetişme ihtimali var. Bunun için İstanbul'da anlaşmalı olduğumu hastane ve doktorlar ellerinden geleni yapıyor" diye konuştu.

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Azubuike