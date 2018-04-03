Evkur Yeni Malatya Yönetimi, teknik direktör Erol Bulut’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Bulut ile gelecek planlaması doğrultusunda en az 3 yılık bir sözleşme teklif edeceği belirtilen yönetimin, başarılı hocaya Avrupa kupaları hedefi de sunacağı ifade edildi.

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