Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, pazar günü iç sahada Fenerbahçe ile yapacakları maçın bilet fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin, "Bundan sonra dört büyüklerle oynayacağımız maçlarda farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Buna da Fenerbahçe maçıyla başlandı." dedi.

Gevrek, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile sahalarında yapacakları maçın bilet fiyatları konusunda bir tepki olduğunu belirtti.

Büyük takımlarla olan maçlarda ayrı bilet fiyatı uygulaması yapacaklarını daha önce söylediklerini ancak bunda geç kaldıklarını aktaran Gevrek, "Bundan sonra dört büyüklerle oynayacağımız maçlarda farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Buna da Fenerbahçe maçıyla başlandı. Tabii Fenerbahçe'yle başlanınca farklı algılamalar oldu ama bu tamamen bizim bilet politikamızdı. Bunun emsalleri var. Anadolu takımları içerisinde yine en ucuz fiyat uygulamasını yapan biziz." diye konuştu.

Tepkilerin yerinde olduğunu ifade eden Gevrek, Fenerbahçe maçında takıma sahip çıkılmasını isteyerek şöyle devam etti:

"Bu sadece Fenerbahçe'ye denk geldi. Fenerbahçe değil de içeride başka bir büyük takıma karşı oynasaydık bu uygulama yine yapılacaktı. Bu asla Fenerbahçe'ye karşı olan bir şey değil. Bu yapılanın tamamen bir fırsatçılık olmadığını söylemek istiyorum. Sadece bir kereye mahsus takıma sahip çıkma adına yapılan bir uygulamaydı. Malatya'daki taraftarlarımızın takımına sahip çıkması, katkı sağlaması anlamında yapılan bir uygulamadır, farklı bir uygulama asla olmaz."

Bir gazetecinin bilet fiyatlarıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün açıklamalarını hatırlatması üzerine ise Gevrek, "Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamayı talihsiz buluyorum. Fenerbahçe camiası bizim gerçekten saygı duyduğumuz, ciddi taraftarı olan bir camiadır. Ama bizim kendi taraftarımıza uyguladığımız fiyat politikasına dahil olması da bir büyük camiaya yakışmıyor. Çünkü bizi kendi taraftarımızla karşı karşıya getirmek doğru bir şey değildir." ifadelerini kullandı.