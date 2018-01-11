Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Yeni Malatyaspor ekibi, ulusal ve yerel spor basınıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, gazetecilerle anıları olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:



"Hepiniz çok emek veriyorsunuz biliyorum. Evkur Yeni Malatyaspor olarak her birinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Daha az yorulup hak ettiklerinizi fazlası ile alacağınız bir yıl olmasını diliyorum. Erol hocamız kampla alakalı gerekenleri söyledi. Onun sözlerinin üstüne konuşmak istemem. Futbolcularıma ve hocama güveniyorum. Biz Anadolu takımıyız. Bizde işler parayla değil yürekle oluyor. Malatya tümü ile bu sevdaya yüreğini koymuş vaziyette. Türkiye'de taraftar sıralamasında ilk 7'de olmamız da bunun en net örneğidir. 4 büyükleri çıkarınca ilk 3'e giren o şehir de ve gurbette yaşayan Malatyalı hemşerilerimizi de düşününce bizim 3 milyon futbolcumuz, 3 milyon başkanımız, 3 milyon hocamız var. Yaşadığımız ve kabul etmesi mümkün olmayan hataları tekrar hatırlatmak isterim. Sonucun ne olduğunun hiç bir önemi yok, büyük bir farkla mağlup da olabiliriz ama 2'nci yarı hakemlerimizin ilk yarıdan daha adil ve daha hakkaniyetli olmasının kesinlikle zorunlu olduğunu belirtmek isterim. Anadolu'yu temsil eden takımımızın şehre ve bölgeye vermiş olduğu o heyecanı korumak ve sürekli hale getirmekle öncelikli sorumluluğumuz. Bu şehirdeki heyecanı hakem hatalarına ve hiçbir şeye kurban etmeyeceğiz. Tekrardan gününüzü kutluyor, sizlere başarılar diliyorum."



Teknik direktör Erol Bulut ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü denildiğinde heyecanlandığını ifade ederek, "Bugün sizin için yemek düzenledik ama sizler kendi gününüzde bile yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Gününüz kutlu olsun hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 3 Ocak itibarıyla kampımız yoğun bir program ile başladı. Umduğumuz gibi gidiyor, 2'nci yarıya bıraktığımız yerden daha iyi yerlere gitmek adına güçlü ve hazır bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Sizler şimdi bizden transferle ilgili konuşmamızı bekliyorsunuz biliyorum, ama sizlerin de bildiği gibi devre arası bu işler çok da kolay olmuyor. Transfer yapmak için yapmak yerine doğru kararı vermek adına çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Öyle de yapıyoruz. Üzerinde durduğumuz birkaç oyuncu var, görüşmeler sürüyor. Çok yakın zamanda hem sizlere hem de camiamıza beklenen haberi vermeyi umuyoruz. Tekrar gününüzü kutluyorum, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.





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