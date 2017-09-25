Yeni Malatyaspor, Erol Bulut ile anlaşmaya yakın

Süper Lig'in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, 1 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla başlayacak. Ligdeki ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılılarda keyifler yerine gelirken, gözler pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçına çevrildi.



Karabük deplasmanı dönüşü Teknik Sorumlu Ali Ravcı tarafından 1 gün izin verilen sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı çalışmayla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde devam eden teknik heyet belirsizliğinin ise yarına kadar çözülmesinin beklendiği ifade edildi. Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez, Bülent Korkmaz ve Erol Bulut isimleri üzerinde yoğunlaşan Malatya yönetiminin, bu isimlerden Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Karabük maçı sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut üzerinde karar kıldığı öğrenilirken, genç teknik adamla bir görüşme yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.



Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün yarına kadar belli olmasının beklendiği ifade edildi.

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