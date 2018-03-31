Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maça konuk ekip daha hızlı başladı ve 9. dakikada Sessegnon ile 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt ise 33. dakikada Aytaç Kara'dan geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda gol için iki takım da uzun süre bekledi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Mickael, Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada ise Gilberto farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maçta skoru belirleyen gol ise 90. dakikada yine Gilberto'dan geldi ve Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.