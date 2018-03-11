CANLI YAYIN | Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a da 3-2 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Erol Bulut'la çıkışa geçen Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

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YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 16.00

KANAL: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Dirar, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MALATYA'DA FENERBAHÇE'YE BÜYÜK İLGİ!

Ligde bugün deplasmanda Malatya ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya’ya geldi. Sarı-Lacivertli kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle Volkan Demirel’e destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yaktılar. havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, sonrasında kamp yapacağı otele geçti.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK!

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

SINIRDA BİR İSİM VAR

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe’de sadece bir oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor... Sarı-Lacivertliler’in İspanyol santrforu roberto Soldado, bugünkü Evkur yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE GERİ DÖNEMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçta galip gelemedi. Sarı-lacivertliler, sezon içinde geriye düştüğü 9 maçın 4'ünde yenilirken, 5'inde beraberlik aldı.

2013-14'TEN SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kaybetti. Son olarak 2013-2014 sezonunda 18. ve 19. haftalarda puan alamayan Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra yine aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertliler geçen hafta Beşiktaş'a, bu hafta da Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenildi.

2009'DAN SONRA BİR İLK DAHA YAŞANABİLİR

Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a üst üste kaybetmişti. Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

FENERBAHÇE 7 YIL SONRA MALATYA'DA

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

KHALID BOUTAIB'DEN BÜYÜK KATKI!

Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol atan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor, bu sezon maçlarında en az gol atılan iki takımdan biri. Sarı-kırmızılıların ligde attığı son 11 golün 6'sı ve kalesinde gördüğü son 9 golün 6'sını duran toplardan geldi. Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda kaydettiği son 10 golün sekizi Giuliano (4), Fernandao (3) ve Josef de Souza'dan (1) geldi. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son 13 golün 7'sin de ise Khalid Boutaib'in direkt katkısı var. Boutaib bu sezon ligdeki forvetler arasında sadece Adis Jahovic'ten daha az ikili mücadele ve hava topu kazandı.

YENİ MALATYA STADYUMU

