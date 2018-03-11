Fenerbahçe, ligin 25. haftasında bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Zirve yarışında kritik bir viraj olan Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puan çıkarmak isteyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor engelini geçmeye çalışacak. Öte yandan Yeni Malatyaspor da orta sıralardaki yükselişini sürdürmenin peşinde. Peki Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe evinde 3-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe iki kere karşı karşıya geldi. Bu maçlarda iki takım da birer galibiyet aldı.

Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı son 4 maçı da kaybetmedi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile kaleci Volkan Demirel ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de, İspanyol santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

2009'DAN SONRA İLKİ YAŞAYABİLİR

Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a üst üste kaybetmişti.

Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

7 YIL SONRA MALATYA'DA

Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.